В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за арктического циклона

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Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала о причинах резкого похолодания в Алтайском крае.
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за арктического циклона
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

К вечеру 25 декабря возможно похолодание до -27 °С. Прохождение холодного фронта будет сопровождаться снегопадом и усилением ветра.

«В следующие дни, с 26 по 28 декабря, районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона. С этим также будет связано похолодание: чем выше давление, тем сильнее будут морозы в ночные и утренние часы. Возможно, в этот период местами температура воздуха будет ниже -40 °С. Мы объявили штормовое предупреждение», — сказала Людмила Сырых.

До 31 декабря ожидается ослабление морозной погоды. Пик тепла прогнозирует на 30 декабря: ночью температура будет от -13 °С до -20 °С, возможен небольшой снег.

Однако морозная погода продолжится до 2 января включительно.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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