Новый эпизод мультфильма про Чебурашку покажут 31 декабря

Короткометражный анимационный фильм «Чебурашка. Секрет праздника», выйдет на видеосервисе START утром 31 декабря.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», мультфильм снят в формате 3D.

Главные роли в нём озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Заглавную мелодию для ленты написал композитор и певец Леонид Агутин. Производством анимационной короткометражки занимается «Союзмультфильм».

Сюжет мультфильма держится в секрете.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил две памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», посвящённые крокодилу Гене и Чебурашке.