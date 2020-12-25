Новый эпизод мультфильма про Чебурашку покажут 31 декабря

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Короткометражный анимационный фильм «Чебурашка. Секрет праздника», выйдет на видеосервисе START утром 31 декабря.
Новый эпизод мультфильма про Чебурашку покажут 31 декабря
  • © кадр из м/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», мультфильм снят в формате 3D.

Главные роли в нём озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Заглавную мелодию для ленты написал композитор и певец Леонид Агутин. Производством анимационной короткометражки занимается «Союзмультфильм».

Сюжет мультфильма держится в секрете.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил две памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», посвящённые крокодилу Гене и Чебурашке.

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