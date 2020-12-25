В Истре открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»

В истринском музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха», рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В прошлом году выставляли Питера Брейгеля Старшего в Вене, а в России последняя достаточно большая экспозиция была в 2015 году, в Пушкинском музее, где выставлялось 29 картин Младшего Брейгеля», — рассказала Виртуозова в беседе с телеканалом «360».

Отмечается, что около половины коллекции публике представили впервые.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об открытии в Государственном Эрмитаже выставки «Линия Рафаэля», посвящённой последователям художника Рафаэля Санти и приуроченной к 500-летию со дня его смерти.