На Кольском полуострове ожидается похолодание до -27 °С

Короткая ссылка
В пятницу, 25 декабря, на Кольском полуострове температура может упасть до -27 °С.
На Кольском полуострове ожидается похолодание до -27 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет Nord-News.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Гололедица.

«Погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в Карском море. Сегодня ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится до -12...-17 °С, при прояснениях до –22...–27 °С в течение суток», — отметили синоптики.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить