На Кольском полуострове ожидается похолодание до -27 °С

В пятницу, 25 декабря, на Кольском полуострове температура может упасть до -27 °С.

Об этом пишет Nord-News.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Гололедица.

«Погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в Карском море. Сегодня ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится до -12...-17 °С, при прояснениях до –22...–27 °С в течение суток», — отметили синоптики.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.