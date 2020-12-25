Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Reuters

Эпицентр находился в 27 км к западу от города Батангас. Очаг залегал на глубине 144 км. Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали. Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья Палау.