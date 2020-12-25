Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Филиппин
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Эпицентр находился в 27 км к западу от города Батангас.
Очаг залегал на глубине 144 км.
Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья Палау.
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