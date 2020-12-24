Лидер группы Uma2rman рассказал о творчестве в период пандемии

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал, как строится работа в группе в период пандемии коронавируса.

Кристовский в беседе с изданием «Известия» рассказал, что очень любит онлайн-концерты.

«Для меня подобный формат — великое счастье, я обожаю онлайн-концерты. Когда выступаешь в зале для определённой группы людей, не нужно представлять себе, кто эти люди. Ты видишь их самих, их реакцию. А онлайн-формат прекрасен тем, что зрителей может быть бесчисленное количество. И какие они, в каких обстоятельствах смотрят и слушают тебя, можно только догадываться», — сказал музыкант.

Он отметил, что охват аудитории на таких концертах гораздо больше привычного.

Также Кристовский сказал, что из-за того, что теперь стало меньше выездной работы, он больше времени может проводить с семьёй.

Ранее лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал НСН о важности соблюдения масочного режима.