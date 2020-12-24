Синоптики предупредили жителей Тюмени о резком похолодании до -28 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
В первой половине дня ожидается снег, осадки прекратятся к полудню. Утром в областном центре термометры покажут около -5 °С, вечером температура воздуха опустится до -28 °С.
Ветер северо-западный, ближе к полудню изменит своё направление на северное. Его скорость составит 9—10 м/с.
Влажность воздуха будет колебаться в пределах от 76 до 89%. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.