Актриса Ирина Муравьёва заболела коронавирусом
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«Болеет Ирина Вадимовна, на сегодняшний день она не была госпитализирована, врачи сказали, что у неё нетяжёлая форма коронавируса», — приводит Интерфакс слова Михайловой.
В беседе с ТАСС Михайлова отметила, что актриса находится не в больнице, а «на домашнем лечении».
Ранее в СМИ появились сообщения, что Муравьёву госпитализировали с коронавирусом и она находится в состоянии средней тяжести.
16 декабря стало известно, что у актёра Сергея Маковецкого выявили COVID-19.