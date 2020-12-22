Актриса Ирина Муравьёва заболела коронавирусом

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Народная артистка России, актриса Малого театра Ирина Муравьёва болеет коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Актриса Ирина Муравьёва заболела коронавирусом
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Болеет Ирина Вадимовна, на сегодняшний день она не была госпитализирована, врачи сказали, что у неё нетяжёлая форма коронавируса», — приводит Интерфакс слова Михайловой.

В беседе с ТАСС Михайлова отметила, что актриса находится не в больнице, а «на домашнем лечении».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Муравьёву госпитализировали с коронавирусом и она находится в состоянии средней тяжести.

16 декабря стало известно, что у актёра Сергея Маковецкого выявили COVID-19.

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