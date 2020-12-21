Мультипликатор Татьяна Ильина рассказала об Александре Курляндском

Режиссёр-мультипликатор Татьяна Ильина, вспоминая одного из создателей мультфильмов «Ну, погоди!» и про попугая Кешу, писателя и сценариста Александра Курляндского, назвала его человеком весёлым, импульсивным и азартным.

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Это был удивительно весёлый человек, импульсивный, очень лёгкий на подъём и такой, очень азартный, что очень важно для человека, работающего в анимации, и для сценариста сериала такого живого. Это такая детская черта, не у каждого взрослого она есть», — поделилась Ильина.

Собеседница подчеркнула, что умение говорить с детьми на одном языке — это очень редкий талант, а у Курляндского он был.

«Общаться с ним было всегда приятно, потому что он человек — такой непредсказуемый, такой фонтан. Живой, наверное, главное качество. Живое мышление, живое восприятие мира, яркое», — добавила Ильина.

Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни утром в понедельник, 21 декабря.