Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в новогоднюю ночь

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде, которая в ближайшее время установится в столичном регионе.

Оттепели скоро закончатся, и к Новому году установится вполне зимняя погода, сказал Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда».

«Этот декабрь — по крайней мере, большая его часть — нас настраивает на достаточно прохладную погоду, особенно по сравнению с прошлой зимой... Сейчас в Москве покров около 10 см. Если сегодня и завтра он на пару сантиметров уменьшится, то во второй половине следующей недели его лишь прибавится. Больше оттепелей до Нового года в столичном регионе и в большей части центральных регионов европейской России не ожидается. Снежный покров будет», — заверил синоптик.

Рассказал специалист и о погоде, которая ожидается в новогоднюю ночь.

«А теперь о температурах. Я не очень люблю делать такие достаточно продолжительные прогнозы. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что в столичном регионе в Новый год будет слабоотрицательная температура, небольшой морозец — от трёх до восьми градусов мороза», — сказал Леус.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.