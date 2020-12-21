В ХМАО прогнозируют резкое похолодание до -38 °С и метели

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В ХМАО всю ближайшую неделю ожидаются метели с порывами ветра до 20 м/с и похолодание до -38 °С, предупреждает ГУ МЧС России по региону.
В ХМАО прогнозируют резкое похолодание до -38 °С и метели
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Об этом пишет портал URA.RU.

«Ожидается ветреная погода: ночью в северо-западных районах порывы ветра 15—17 м/с, днём по западной половине местами до 15—20 м/с. При усилении ветра прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — сообщает ГУ МЧС.

Температура в течение недели в Ханты-Мансийске днём будет колебаться от -21 °С  до -26 °С. Ночью температура может опускаться до -31 °С.

В Сургуте днём -26...-30 °С, ночью — до -36 °С. В Нижневартовске днём -28...-34 °С, ночью — до -38 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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