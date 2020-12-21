Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах и морозах

Синоптики челябинского Гидрометцентра предупредили жителей области о снегопадах и морозах до -30 °С.

«21 декабря на территории Челябинска и области ожидается переменная облачность, местами снегопад. Температура воздуха днём — -9...-11 °С, ночью — -25...-30 °С, ветер с порывами до 18 м/с. В регионе 21 и 22 декабря ожидаются снегопады, местами сильные», — уточнили синоптики.

Об этом пишет URA.RU.

Исходя из прогноза, после 21 декабря погода начнёт постепенно улучшаться. Дневные температуры составят -5...-7 °С, ночные — около -9...-12 °С.

По сообщениям сайта megatyumen.ru, в понедельник, 21 декабря, в Тюмени небольшой снег в течение всего дня, до -13 °С, ночью — до -11 °С. Утром синоптики прогнозируют усиление ветра до 6,4 м/с.

Во вторник ожидается небольшое потепление, температура днём повысится до -5 °С, ночью — до -4 °С. В течение всего дня ожидается небольшой снег.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.