Мария Миронова рассказала об отношении к критике в свой адрес

Заслуженная артистка России, актриса Мария Миронова в интервью газете «Известия» рассказала, как относится к критике в свой адрес.

«Ценю, когда близкие указывают мне на какие-то вещи. Дорожу их мнением. Особенно когда это сказано мудро и с любовью. Слава богу, у меня среди друзей нет тех, кто может что-то сказать с завистью или с каким-то подтекстом», — ответила она.

Миронова также отметила, что подтекст для неё гораздо более значим, чем само высказывание.

«Когда в словах кроется осуждение и негатив, я не воспринимаю их как правду. Для меня это лишь личная эмоция человека, который её озвучил», — добавила она.

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