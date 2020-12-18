Синоптики прогнозируют холодную и ветреную погоду на Сахалине

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По данным Гидрометцентра, в выходные дни, 19 и 20 декабря, на Сахалине будет холодно и ветрено.
Синоптики прогнозируют холодную и ветреную погоду на Сахалине
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru

В северных и центральных районах местами небольшой снег, ночью — -15…-20 °С, в долинах — до -28 °С, днём — -10…-15 °С. На юге тоже небольшой снег, на западном побережье порывистый ветер. Температура ночью — -14…-19 °С, днём — -6…-11 °С.

«В понедельник окончательно стихнет ветер, начало недели будет морозным. В среду сменятся воздушные потоки, с юго-запада на юг острова начнёт поступать более тёплый воздух. Днём на крайнем юге температуры будут приближаться к нулевой отметке. В пятницу циклон с Приморья принесёт на юг области снег, но уже к вечеру он умчится к Северным Курилам, на Сахалине усилятся северо-западные ветры, снова похолодает», — отмечают специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области метеорологи обещают понижение температуры к концу недели до -30 °С.

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