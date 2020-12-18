В Челябинской области ожидается резкое похолодание
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на данные Челябинского гидрометцентра.
В ночь с 18 на 19 декабря столбик термометра может опуститься до -21 °С, ожидается небольшой снег. Днём потеплеет до -16 °С, следует из прогноза.
Ночью воскресенья температура упадёт до -31 °С. В Челябинске — -26...-28 °С. Днём 20 декабря будет -15...-20 °С. Ветер — 8 м/с.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.