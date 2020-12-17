В Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек времён СССР

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В Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек советских лет и военной поры. Раритетные экспонаты в дар Музею боевой славы поискового отряда «Нефтехимик» передал частный коллекционер.
В Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек времён СССР
  • © ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Об этом сообщает «Реальное время».

«Эта выставка больше подойдёт для взрослого поколения. Придя сюда с детьми, родители смогут окунуться в своё детство, вспомнить о своих новогодних праздниках, о своих игрушках. Мы выражаем слова благодарности генеральному директору АО «ТАИФ» Руслану Альбертовичу, а также частному коллекционеру, который не захотел называть своё имя, за уникальную возможность показать нижнекамцам эти экспонаты», — сказала командир поискового отряда «Нефтехимик», руководитель музея Ольга Ланцова.

Игрушки, представленные на выставке, выпущены с 1920 по 1960 год. Некоторые экспонаты сохранились со времён Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщал телеканал «360», в подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.

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