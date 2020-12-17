Сергей Жуков рассказал о новогодних планах

Короткая ссылка
Российский певец и бизнесмен, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что Новый год планирует встретить дома, с семьёй.
Сергей Жуков рассказал о новогодних планах
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом Сергей Жуков рассказал в беседе с ФАН.

По словам артиста, они с семьёй планируют устроить праздник собственными силами.

«Будем максимально развлекать себя сами, можем и с детьми. Поэтому это такое дело — семейное. Будем придумывать, чем заняться. Поедем куда-нибудь в снежное место и будем там кататься на санках. Какие-то обычные вещи, как всегда. Но на сам Новый год мы будем дома, вместе со всей семьёй», — рассказал исполнитель.

Жуков признался, что пока не задумывался о подарках родным и близким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить