Сергей Жуков рассказал о новогодних планах

Российский певец и бизнесмен, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что Новый год планирует встретить дома, с семьёй.

Об этом Сергей Жуков рассказал в беседе с ФАН.

По словам артиста, они с семьёй планируют устроить праздник собственными силами.

«Будем максимально развлекать себя сами, можем и с детьми. Поэтому это такое дело — семейное. Будем придумывать, чем заняться. Поедем куда-нибудь в снежное место и будем там кататься на санках. Какие-то обычные вещи, как всегда. Но на сам Новый год мы будем дома, вместе со всей семьёй», — рассказал исполнитель.

Жуков признался, что пока не задумывался о подарках родным и близким.