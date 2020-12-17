Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано рядом с Токио

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от японской столицы Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

globallookpress.com

Отмечается, что эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине 50 км. Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,9 в Колумбии.