Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано рядом с Токио
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от японской столицы Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки.
Очаг залегал на глубине 50 км.
Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,9 в Колумбии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube