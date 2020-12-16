Администрация Telegram заявила о частичном восстановлении работы мессенджера

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Работа Telegram восстановлена примерно у половины пользователей, которые столкнулись со сбоем. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Администрация Telegram заявила о частичном восстановлении работы мессенджера
  • Reuters

«Около половины пострадавших пользователей сейчас снова вернулись в сеть (в основном Восточная Европа, частично Ближний Восток). Работаем, чтобы вернуть остальных», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. В компании подтвердили проблемы, отметив, что ряд пользователей в Европе и на Ближнем Востоке испытывают проблемы с подключением.

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