Администрация Telegram заявила о частичном восстановлении работы мессенджера
- Reuters
«Около половины пострадавших пользователей сейчас снова вернулись в сеть (в основном Восточная Европа, частично Ближний Восток). Работаем, чтобы вернуть остальных», — говорится в сообщении в Twitter.
About half of the affected users are back online now (mostly Eastern Europe, parts of Middle East). Working to bring back the rest. Not long now! 🦾— Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020
Ранее в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. В компании подтвердили проблемы, отметив, что ряд пользователей в Европе и на Ближнем Востоке испытывают проблемы с подключением.