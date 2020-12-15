«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии для всех пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

РИА Новости

Отмечается, что иконки стали заметнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый — на ней ярко выделяется новый логотип. Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» усовершенствовала технологию распознавания голосовых сообщений.