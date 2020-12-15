«Яндекс.Музыка» назвал самый популярный у россиян трек в 2020 году

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Самым популярным у россиян треком в 2020 году стал «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti.
«Яндекс.Музыка» назвал самый популярный у россиян трек в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Музыка».

Отмечается, что лидерами среди исполнителей в уходящем году стали рэпер Моргенштерн и канадский исполнитель The Weeknd. Предпочтение среди певиц россияне отдали Zivert и Billie Eilish.

Самым прослушиваемым коллективом оказался поп-дуэт Artik & Asti, а среди групп, поющих на иностранном языке, первое место заняли метал-рокеры из Rammstein.

В ходе подведения итогов учитывались данные прослушивания треков с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года.

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