В Москве прошёл форум Fashion Futurum

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В Москве прошёл форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». В форуме приняли участие 74 спикера из 24 стран.
В Москве прошёл форум Fashion Futurum
  • © russianfashioncouncil
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Об этом сообщают «Известия».

Форум Fashion Futurum прошёл при поддержке Департамента культуры Москвы. 16 сессий посмотрели в общей сложности больше 0,5 млн раз на всех платформах: на сайтах СМИ, в соцсетях, на сайте fashionfuturum.ru и так далее.

Центральным событием форума стала дискуссия, в рамках которой руководители и представители недель моды из России, Франции, Италии, Португалии и Южной Африки вместе с директором World Cities Culture Forum поделились опытом проведения модных мероприятий в 2020 году и представили свои идеи о дальнейшем развитии модной индустрии.

В октябре сайт «Москва 24» сообщал, что неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week провели на восьми отдельных площадках из-за пандемии.

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