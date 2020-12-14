В Google прокомментировали сбой в работе сервисов

Сбой в работе сервисов Google был вызван проблемами с квотой внутреннего хранилища, в настоящее время работа восстановлена. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошёл сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании принесли извинения тем, кого задел сбой в работе.

«Работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — добавили в компании.

14 декабря пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов.