В Подмосковье рассказали об открытии выставки «Мир, сотворённый заново»

Короткая ссылка
В Серпухове открывается выставка «Мир, сотворённый заново». Там будут представлены работы российских художниц-авангардисток, а также Врубеля, Коровина, Кустодиева и других.
В Подмосковье рассказали об открытии выставки «Мир, сотворённый заново»
  • © Пресс-служба Губернатора Московской области

Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в интервью телеканалу «360».

Выставку в Серпуховском историко-художественном музее откроет проект «Зима в Подмосковье». Там можно будет увидеть работы конца XIX — начала XX века.

«Во-первых, это наши знаменитые женщины-авангардистки. И те, которых мы знаем, как Гончарова, и те, которых не знаем», — отметила вице-губернатор.

На выставке будут представлены работы Коровина, Врубеля, Серебрякова, Кустодиева, Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Бурлюка, Юона и других. Всего посетители увидят 87 шедевров из семи музеев России.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об открытии в Государственном Эрмитаже выставки «Линия Рафаэля», посвящённой последователям художника Рафаэля Санти и приуроченной к 500-летию со дня его смерти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить