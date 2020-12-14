В Подмосковье рассказали об открытии выставки «Мир, сотворённый заново»

В Серпухове открывается выставка «Мир, сотворённый заново». Там будут представлены работы российских художниц-авангардисток, а также Врубеля, Коровина, Кустодиева и других.

Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в интервью телеканалу «360».

Выставку в Серпуховском историко-художественном музее откроет проект «Зима в Подмосковье». Там можно будет увидеть работы конца XIX — начала XX века.

«Во-первых, это наши знаменитые женщины-авангардистки. И те, которых мы знаем, как Гончарова, и те, которых не знаем», — отметила вице-губернатор.

На выставке будут представлены работы Коровина, Врубеля, Серебрякова, Кустодиева, Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Бурлюка, Юона и других. Всего посетители увидят 87 шедевров из семи музеев России.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об открытии в Государственном Эрмитаже выставки «Линия Рафаэля», посвящённой последователям художника Рафаэля Санти и приуроченной к 500-летию со дня его смерти.