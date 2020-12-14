Несколько районов Сахалина и Курил подпадут под действие циклона

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Пять районов на Сахалине и на Курильских островах во вторник, 15 декабря, подпадут под действие циклона с метелью.
Несколько районов Сахалина и Курил подпадут под действие циклона
  • РИА Новости
  • © Сергей Красноухов

«На территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется ветер 15—20 м/с, на побережьях 20—25 м/с, снег, метель», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Также 15 декабря на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется ветер 18—23 м/с, днём 25—30 м/с, метель.

Местным жителям не рекомендуется покидать пределы населённых пунктов без особой необходимости.

Ранее власти Приморского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый после ледяного шторма.

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