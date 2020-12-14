Несколько районов Сахалина и Курил подпадут под действие циклона
- РИА Новости
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«На территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется ветер 15—20 м/с, на побережьях 20—25 м/с, снег, метель», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Также 15 декабря на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется ветер 18—23 м/с, днём 25—30 м/с, метель.
Местным жителям не рекомендуется покидать пределы населённых пунктов без особой необходимости.
Ранее власти Приморского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый после ледяного шторма.