Саруханов прокомментировал сообщение о смерти Сапунова

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Анастасия Румянцева
Российский певец и композитор Игорь Саруханов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти музыканта Андрея Сапунова.
Саруханов прокомментировал сообщение о смерти Сапунова
  • © Руслан Кривобок / РИА Новости

«Какой-то год отвратительный... Мы так не дружили, конечно, чтобы созваниваться каждый день, но знакомство у нас было очень давнее и уважительное друг к другу», — сказал Саруханов.

Он подчеркнул, что Сапунов был отличным музыкантом. 

«Это такая невосполнимая потеря. Он был очень интересный человек, глубокий и образованный, очень образованный человек, эрудированный. Для меня это потеря. Я просто ошарашен», — добавил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что музыкант Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни от инфаркта. 

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