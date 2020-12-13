Саруханов прокомментировал сообщение о смерти Сапунова
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«Какой-то год отвратительный... Мы так не дружили, конечно, чтобы созваниваться каждый день, но знакомство у нас было очень давнее и уважительное друг к другу», — сказал Саруханов.
Он подчеркнул, что Сапунов был отличным музыкантом.
«Это такая невосполнимая потеря. Он был очень интересный человек, глубокий и образованный, очень образованный человек, эрудированный. Для меня это потеря. Я просто ошарашен», — добавил собеседник RT.
Ранее стало известно, что музыкант Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни от инфаркта.