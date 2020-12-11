Умер актёр из фильма «Пятый элемент» Томми Листер

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Голливудский актёр Томми Листер скончался в возрасте 62 лет в Калифорнии.
Умер актёр из фильма «Пятый элемент» Томми Листер
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Об этом сообщает TMZ.

Тело актёра было обнаружено в его квартире полицейскими, которые проникли внутрь по просьбе забеспокоившихся о нём друзей и родных. По их словам, он перестал выходить на связь.

В данный момент считается, что Листер умер естественной смертью, однако окончательное заключение о причинах его смерти будет дано после вскрытия.

Отмечается, что больше всего актёр известен по своим ролям в фильме «Пятница» и «Пятый элемент».

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 43 лет скончался актёр Чедвик Боузман.

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