Кинологи рассказали, как защитить собак от зимних реагентов

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Российская кинологическая федерация рассказала, как защитить собак от зимних реагентов.
Кинологи рассказали, как защитить собак от зимних реагентов
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, перед прогулкой нужно обработать лапы животного специальным средством. Например, защитный воск создаёт плотную водонепроницаемую плёнку, а защита в форме пасты, бальзама или крема быстрее проникает в кожу и питает её.

Гель на основе вазелина можно применить для профилактики появления трещин и для заживления уже имеющихся ран.

«Вне зависимости от того, на каком средстве вы остановитесь, их нужно наносить перед прогулкой на чистые лапы ровным слоем по поверхности подушечек. Не забудьте уделить внимание пространству между пальцев. Возвратившись домой, тщательно удалите остатки средства с лап», — уточнили кинологи.

Ещё один вариант — обувь для собак.

После прогулки следует помыть животному лапы и живот с использованием специальных шампуней для удаления реагентов и уличной грязи.

Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.

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