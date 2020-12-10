В 2020 году в Подмосковье восстановили более 2,5 тысячи гектар леса
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
Как заявил первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства региона Дмитрий Капиталинин, всего на территории Подмосковья в 2017—2020 годах лесовосстановительные работы были проведены на площади 16 тыс. 326,2 га.
Ежегодно в области проходят массовые мероприятия по посадке леса, в том числе «Лес Победы» и «Наш лес. Посади своё дерево». В 2017—2020 годах участниками таких акций стали 1,9 млн человек.
Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.