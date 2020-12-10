В 2020 году в Подмосковье восстановили более 2,5 тысячи гектар леса

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В 2020 году в Московской области восстановили более 2,5 тыс. гектар леса.
В 2020 году в Подмосковье восстановили более 2,5 тысячи гектар леса
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Как заявил первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства региона Дмитрий Капиталинин, всего на территории Подмосковья в 2017—2020 годах лесовосстановительные работы были проведены на площади 16 тыс. 326,2 га.

Ежегодно в области проходят массовые мероприятия по посадке леса, в том числе «Лес Победы» и «Наш лес. Посади своё дерево». В 2017—2020 годах участниками таких акций стали 1,9 млн человек.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.

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