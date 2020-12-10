В Приморье синоптики прогнозируют сильный ветер и похолодание

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По сообщениям «Примпогоды», циклон принесёт в Приморский край сильный ветер и похолодание.
В Приморье синоптики прогнозируют сильный ветер и похолодание
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Об этом пишет сайт vostokmedia.com.

В субботу, 12 декабря, южная часть Дальневосточного региона окажется во власти гребня континентального антициклона. Вместе с этим ожидается вторжение холодной воздушной массы. Ночные морозы достигнут –17…–25 °С, в ряде районов — –26…–32 °С. Днём столбики термометров в большинстве районов поднимутся до –6…–14 °С.

На следующий день, 13 декабря, над Японским морем появится циклон, откуда он начнёт движение в сторону острова Хоккайдо.

«Влияние циклона скажется на ветровом и температурном режимах. В тыловой части вихря с северными потоками вторгнется новая порция холода. Температурный фон ещё понизится, в ночные часы похолодает на два-четыре градуса», — предупреждают синоптики.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области.

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