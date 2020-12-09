В «Союзмультфильме» прокомментировали ситуацию с пандемией

Глава «Союзмультфильма» и Киностудии имени Горького Юлиана Слащёва прокомментировала ситуацию с пандемией.

«Мы выпустили порядка 20 роликов с нашими персонажами золотой коллекции и с нашими новыми героями о том, как ребёнку предохраняться правильно, правила самозащиты применять при коронавирусе», — заявила она в беседе с НТВ.

Как отметила Слащёва, детям рассказывают, как носить маску, как мыть руки, как соблюдать правила гигиены, как заботиться о здоровье пожилых, о бабушках и дедушках.

По её словам, за время пандемии заметно вырос спрос на отечественный контент для детей, его создателям удалось нарастить темпы производства.

Ранее директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в беседе с kp.ru рассказал о новых персонажах в «Ну, погоди!».