Apple представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max
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На сайте Apple сообщается, что в новой модели имеется адаптивный эквалайзер, функция активного шумоподавления и пространственного аудио. Наушники оснащены двумя чипами H1.
По заявлению компании, заряда батареи в наушниках хватит на 20 часов прослушивания музыки.
Наушники поставляются в пяти цветах на выбор и идут в комплекте с чехлом. Стоимость в России — 62 990 рублей.
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