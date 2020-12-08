Американская компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max.

На сайте Apple сообщается, что в новой модели имеется адаптивный эквалайзер, функция активного шумоподавления и пространственного аудио. Наушники оснащены двумя чипами H1.

По заявлению компании, заряда батареи в наушниках хватит на 20 часов прослушивания музыки.

Наушники поставляются в пяти цветах на выбор и идут в комплекте с чехлом. Стоимость в России — 62 990 рублей.

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