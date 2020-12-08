В южносахалинском музее открылась выставка к 125-летию со дня рождения Есенина

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Выставка «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь...» открылась в Южно-Сахалинске в Литературно‐художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Её посвятили 125-летию со дня рождения поэта.
В южносахалинском музее открылась выставка к 125-летию со дня рождения Есенина
  • © РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru.

В экспозиции представлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Есенина, в частности, работы художников, выполненные в разные годы, часть из которых посвящена усадьбе родителей поэта.

Как отметили в музее книги Чехова, самыми значимыми экспонатами являются жилет, брюки, туфли-шлёпанцы, носовой платок, принадлежавшие поэту. Помимо этого, в витринах представлены фотографии, рукописи произведений и письма, последнее собрание стихотворений, подготовленное Есениным и выпущенное на следующий год после его гибели.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, какие лекции, концерты и экскурсии проведут столичные музеи в формате онлайн.

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