В южносахалинском музее открылась выставка к 125-летию со дня рождения Есенина
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Об этом сообщает astv.ru.
В экспозиции представлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Есенина, в частности, работы художников, выполненные в разные годы, часть из которых посвящена усадьбе родителей поэта.
Как отметили в музее книги Чехова, самыми значимыми экспонатами являются жилет, брюки, туфли-шлёпанцы, носовой платок, принадлежавшие поэту. Помимо этого, в витринах представлены фотографии, рукописи произведений и письма, последнее собрание стихотворений, подготовленное Есениным и выпущенное на следующий год после его гибели.
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