Поток лавы по склону вулкана Ключевской достиг длины в 1,5 км

Новый поток лавы растянулся на 1,5 км по склону вулкана Ключевской на Камчатке. Это произошло всего за несколько часов после начала извержения.

Об этом пишет Inforeactor.

Лавовая нить появилась на южной стороне вулкана. Информацию об этом подтверждают представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Извержение, по данным специалистов, возобновилось в первой половине октября. Выбросы раскалённого вещества достигают примерно 400 м над уровнем кратера.

«В это же время лавовый поток в Апахончиском жёлобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность», — сказано в сообщении.

В ноябре издание «Известия» сообщало, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5 км над уровнем моря.