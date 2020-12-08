Поток лавы по склону вулкана Ключевской достиг длины в 1,5 км
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Об этом пишет Inforeactor.
Лавовая нить появилась на южной стороне вулкана. Информацию об этом подтверждают представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Извержение, по данным специалистов, возобновилось в первой половине октября. Выбросы раскалённого вещества достигают примерно 400 м над уровнем кратера.
«В это же время лавовый поток в Апахончиском жёлобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность», — сказано в сообщении.
В ноябре издание «Известия» сообщало, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5 км над уровнем моря.