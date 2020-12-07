Библиотеки Москвы проведут онлайн-встречи с писателями в декабре

Библиотеки Москвы проведут онлайн-встречи с писателями с 8 по 23 декабря.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.

Среди участников — поэты, прозаики, детские авторы, сценаристы и журналисты, в том числе Леонид Юзефович, Татьяна Устинова и Дарья Донцова.

«Запланированы прямые трансляции на YouTube-каналах читален, а также на их страницах в социальных сетях. Во время эфиров пользователи смогут задавать вопросы в чатах и комментариях под видео», — заявили в департаменте.

Ранее kp.ru сообщал, что объявлены лауреаты премии «Большая книга» по итогам читательского голосования.