Утреннее шоу радио «Европа Плюс» выйдет в эфир с Эльбруса

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Утреннее шоу радио «Европа Плюс» — «Бригада У» — отправилось в недельный тур к Эльбрусу, самой высокой горе Европы. Ожидается, что оттуда ведущие выйдут в эфир.
Утреннее шоу радио «Европа Плюс» выйдет в эфир с Эльбруса
  • Гора Эльбрус / © wikipedia.org / JukoFF

Экспедиция продлится с 7 по 14 декабря. Ведущие выехали на автомобилях из Москвы. Они посетят Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Кисловодск.

На 14 декабря запланировано восхождение на Эльбрус. На высоте в несколько тысяч метров над уровнем моря будет оборудована мобильная студия, откуда «Бригада У» проведёт специальный прямой эфир.

В экспедиции также примут участие трое слушателей радио «Европа Плюс».

Ранее шоу «Бригада У» выходило в эфир с острова Шпицберген. Это событие вошло в книгу «Гиннесс. Мировые рекорды» как трансляция из самой северной точки планеты за всю историю общедоступного радиовещания.

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