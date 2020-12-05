Путин поздравил актрису Русланову с юбилеем

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Российский президент Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Нину Русланову с юбилеем.
Путин поздравил актрису Русланову с юбилеем
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что Русланова многие годы беззаветно служит искусству и людям.

«Самобытный талант и прирождённый артистический темперамент позволили вам добиться успеха на театральной сцене, ярко проявить себя в кинематографе, снискать высокое профессиональное и зрительское признание», — заявил президент.

Глава государства пожелал Руслановой здоровья и благополучия.

5 декабря народной артистке России Нине Руслановой исполняется 75 лет.

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