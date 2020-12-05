Путин поздравил актрису Русланову с юбилеем
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
Он отметил, что Русланова многие годы беззаветно служит искусству и людям.
«Самобытный талант и прирождённый артистический темперамент позволили вам добиться успеха на театральной сцене, ярко проявить себя в кинематографе, снискать высокое профессиональное и зрительское признание», — заявил президент.
Глава государства пожелал Руслановой здоровья и благополучия.
5 декабря народной артистке России Нине Руслановой исполняется 75 лет.