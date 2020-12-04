В Юсуповском дворце в Петербурге отреставрировали парадные интерьеры

В Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге отреставрировали парадные интерьеры.

Об этом сообщает kp.ru.

В 2020 году специалисты сделали акцент на Малой белой гостиной, Фарфоровом будуаре, ванной и Персидской комнате.

«После расчисток реставраторы сумели раскрыть изначальный цвет всех парадных интерьеров, которые на протяжении столетия не раз перекрашивались. Утраченные детали восстанавливались по иконографии и по серии акварелей художника Андрея Редковского, хранящихся в Русском музее», — заявили в пресс-службе Смольного.

Реставрационные работы проходят поэтапно с 2012 года.

Ранее Nation News сообщал, что во время реставрационных работ в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века найден мозаичный пол.