Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении на выходных в Москве

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении на выходных в Москве
  • РИА Новости

«В ближайшие пять дней погоду в столичном регионе будет определять мощный антициклон. 6, 7 декабря его центр будет находиться ближе всего к Москве. В субботу погода ещё облачная с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночь будет умеренно морозной: в Москве -4...-6 °С, по области до -9 °С. Завтра днём — -2...-4 °С. Среднесуточная температура воздуха около климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в воскресенье при переменной облачности осадков уже не ожидается.

«Дневная температура в воскресенье максимальная — -5...-7 °С, по области — -3...-8 °С. В субботу и воскресенье атмосферное давление будет очень высокое, в воскресенье оно может оказаться рекордно высоким. Погода в принципе неблагоприятная для метеочувствительных людей», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что «неприятным моментом» может быть то, что в воскресенье в утренние часы возможно накопление вредных примесей в условиях антициклона в нижнем слое воздуха.

«Поэтому если вы соберётесь на прогулку, то лучше её совершать не в ранние утренние часы, а где-то после 11 часов», — заявила метеоролог.

По её словам, в начале следующей недели морозы станут усиливаться, особенно в ночное время.

«Существенных осадков до 10 декабря включительно не ожидается. Преобладающая температура в ночные часы: -8...-13 °С по региону и около  -10...-12 °С в Москве. Дневная температура останется неизменной в течение начала недели. В Москве — -5...-7 °С, по области — от -4 °С до -9 °С. Температура воздуха в начале недели будет ниже климатической нормы почти на 3 °С», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 4 декабря, ожидается до -4 °С. 

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