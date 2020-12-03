Спасатели предупредили об аномальном похолодании в Кировской области

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Спасатели предупредили об аномальном похолодании с 4 по 8 декабря в Кировской области.
Спасатели предупредили об аномальном похолодании в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Наиболее сложной ситуация может быть на юго-востоке области.

По прогнозу, среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на семь и более градусов. Данные о погодных условиях направлены главам городов и в организации жизнеобеспечения.

Как заявили в региональном ЦГМС, возможны морозы до -25 °С. Максимальное снижение температуры ожидается в ночное время.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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