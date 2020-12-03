Спасатели предупредили об аномальном похолодании в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Наиболее сложной ситуация может быть на юго-востоке области.
По прогнозу, среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на семь и более градусов. Данные о погодных условиях направлены главам городов и в организации жизнеобеспечения.
Как заявили в региональном ЦГМС, возможны морозы до -25 °С. Максимальное снижение температуры ожидается в ночное время.
Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.