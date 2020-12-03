Евгений Миронов рассказал об Ирине Антоновой

Актёр Евгений Миронов стал одним из тех, кто пришёл проститься с президентом ГМИИ имени Пушкина Ириной Антоновой.

Об этом сообщает ФАН.

Как отметил Миронов, Антонова отличалась целеустремлённостью, могла добиваться желаемого и достигала цели «элегантно и с шармом».

«Учить видеть правильно нас научила вот эта великая женщина. Она меня лично учила, мы с ней были в дружеских, очень близких отношениях, учила не только искусству, учила жить», — сказал артист.

Ранее бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.