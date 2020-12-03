Евгений Миронов рассказал об Ирине Антоновой

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Актёр Евгений Миронов стал одним из тех, кто пришёл проститься с президентом ГМИИ имени Пушкина Ириной Антоновой.
Евгений Миронов рассказал об Ирине Антоновой
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Как отметил Миронов, Антонова отличалась целеустремлённостью, могла добиваться желаемого и достигала цели «элегантно и с шармом».

«Учить видеть правильно нас научила вот эта великая женщина. Она меня лично учила, мы с ней были в дружеских, очень близких отношениях, учила не только искусству, учила жить», — сказал артист.

Ранее бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.

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