Спасатели предупредили об аномальном морозе в Волгоградской области

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Спасатели предупредили об аномальном морозе с четверга, 3 декабря, в Волгоградской области.
Спасатели предупредили об аномальном морозе в Волгоградской области
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Похолодание прогнозируют в северных районах и на левобережье Волги до 7 декабря.

«Ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью -20...-25 ˚С, днём -10...-15 ˚С, что ниже нормы на 10—15 градусов», — заявили в ведомстве.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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