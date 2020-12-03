Спасатели предупредили об аномальном морозе в Волгоградской области

Спасатели предупредили об аномальном морозе с четверга, 3 декабря, в Волгоградской области.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Похолодание прогнозируют в северных районах и на левобережье Волги до 7 декабря.

«Ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью -20...-25 ˚С, днём -10...-15 ˚С, что ниже нормы на 10—15 градусов», — заявили в ведомстве.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.