Ольга Свиблова поделилась воспоминаниями об Ирине Антоновой

Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова поделилась воспоминаниями о президенте ГМИИ имени Пушкина Ирине Антоновой.

«Я помню, как привозили «Джоконду». Мало кто понимает, как это сложно. Сегодня, уже будучи директором музея, ты понимаешь, что это такое — привезти «Джоконду» в Москву. Об этом нельзя было и мечтать. Но Ирина Александровна умела мечтать и умела делать мечту явью», — заявила Свиблова в беседе с ФАН.

По её мнению, такую выставку могла организовать только Антонова.

Как отметила Свиблова, Антонова всё время совершала прорывы, ей было интересно до последних дней.

«Это была неслыханная дерзость и неслыханная смелость — додуматься открыть Музей личных коллекций и благодаря этому пополнить коллекцию Пушкинского музея удивительными шедеврами. В то время вообще было не принято, чтобы музеи работали с частными коллекциями, а сегодня это норма жизни», — сказала она.

Ранее бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.