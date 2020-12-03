В Петербурге в Эрмитаже состоялся День Пальмиры

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В Санкт-Петербурге в Эрмитаже состоялся День Пальмиры.
В Петербурге в Эрмитаже состоялся День Пальмиры
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

На круглом столе, в том числе в онлайн-режиме, учёные и эксперты обсудили проблемы сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Археологические памятники Пальмиры».

«Это событие войдёт в историю. В трудное время, когда весь мир охвачен пандемией, учёные обращают нас к памяти человечества», — цитирует издание губернатора Александра Беглова.

В Эрмитаже также открылись три тематические выставки, рассказывающие о научных и культурных связях Петербурга и Пальмиры.

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