Синоптики предупредили о морозе до -21 °C в Пермском крае

В Пермском крае синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни, температура ночью опустится до -21 °C.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 3—8 м/с.

Температура воздуха ночью — -9...-14 °C, при прояснениях — -16...-21 °C, днём — -6...-11 °C, местами по северу и востоку — -12...-17 °C.

4 декабря ночью — -15...-20 °C, при натекании облачности — до -10 °C, днём — -8...-13 °C.

В субботу 5 декабря ночью — -14...-19 °C, днём — -9...-14 °C, на крайнем севере — до -17 °C.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.