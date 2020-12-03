Синоптики предупредили о морозе до -21 °C в Пермском крае

Короткая ссылка
В Пермском крае синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни, температура ночью опустится до -21 °C.
Синоптики предупредили о морозе до -21 °C в Пермском крае
  • © РИА Новости / Игорь Катаев

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 3—8 м/с.

Температура воздуха ночью — -9...-14 °C, при прояснениях — -16...-21 °C, днём — -6...-11 °C, местами по северу и востоку — -12...-17 °C.

4 декабря ночью — -15...-20 °C, при натекании облачности — до -10 °C, днём — -8...-13 °C.

В субботу 5 декабря ночью — -14...-19 °C, днём — -9...-14 °C, на крайнем севере — до -17 °C.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить