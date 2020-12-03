В Гидрометцентре ожидают похолодание в европейской части России

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В европейской части России из-за сильного антициклона с субботы ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре ожидают похолодание в европейской части России
  • globallookpress.com

«Суть такова, что отрог антициклона, который распространялся с востока, трансформируется в центре европейской части России в по-настоящему мощный, огромный антициклон, установившийся надолго. Такой процесс зимой способствует понижению температуры, так что будет постепенное похолодание», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что с субботы, 6 декабря, прогнозируется понижение температуры на 1...2° С каждый день.

«Уже будут ночные температуры приближаться к двузначным значениям в субботу — воскресенье. Днём тоже будет вполне морозная погода», — сказал синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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