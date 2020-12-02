Эксперт оценил перспективы ИИ в кинематографе

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов оценил перспективы искусственного интеллекта в кинематографе.
Эксперт оценил перспективы ИИ в кинематографе
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«Уже давно об этом говорят, что будут искусственные варианты актёров со своими голосами и так далее, пока это не выходит за рамки эксперимента, и я не вижу особенной необходимости в том, что это было как факт. Но в порядке каких-то опытов, экспериментальных вещей, что-то в видео-арте, наверное, может иметь место», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, чтобы такие технологии появились в рамках индустриального кинематографа, нужно очень много считать, выяснять, кому это может оказаться выгодным и сколько денег принести.

Как добавил Разлогов, в США продюсеры, которым нравится идея применения ИИ, опасаются противодействия со стороны актёрского сообщества.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил перспективы использования искусственного интеллекта.

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