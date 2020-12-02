Екатерина Гусева рассказала о сериале «Разбитое зеркало»
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- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» она заявила, что съёмки проходили в Белоруссии — в Несвижском замке, бывшей резиденции князей Радзивиллов.
«Моя героиня — управляющая отелем, который находится в этом замке. Вокруг — водяной ров, мостики, парки с вековыми деревьями, а по ночам рассекают воздух летучие мыши. Честно говоря, немного страшновато. Но замок сказочный», — отметила Гусева.
По её словам, благодаря проекту она встретилась с прекрасными артистами. Среди них — Александр Лазарев.
«С Александром мы снимались в фильме «Тобол». Ещё раньше были роли у Константина Худякова в картине «Спасибо за любовь». Александр — потрясающий партнёр. Театральная школа много значит: у Саши — «Ленком», у меня — Театр Моссовета», — сказала актриса.
Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».