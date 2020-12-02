В Петербурге проекту реставрации храма присудили премию «Золотой Трезини»

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В Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».
В Петербурге проекту реставрации храма присудили премию «Золотой Трезини»
  • РИА Новости

Об этом изданию Nation News сообщили организаторы конкурса.

Конкурс «Золотой Трезини» прошёл в Петербурге в третий раз. В этом году он получил статус международного. Организаторами стали музей-заповедник «Царское село» при поддержке «Газпрома».

Жюри признало проект реставрации церкви Воскресения Христова лучшим среди 29 участников. Авторам проекта вручили памятные дипломы и статуэтку Доменико Трезини.

Как ранее передавало ОТР, в Калининградской области началась реставрация кирхи XVIII века.

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