В Петербурге проекту реставрации храма присудили премию «Золотой Трезини»
- РИА Новости
Об этом изданию Nation News сообщили организаторы конкурса.
Конкурс «Золотой Трезини» прошёл в Петербурге в третий раз. В этом году он получил статус международного. Организаторами стали музей-заповедник «Царское село» при поддержке «Газпрома».
Жюри признало проект реставрации церкви Воскресения Христова лучшим среди 29 участников. Авторам проекта вручили памятные дипломы и статуэтку Доменико Трезини.
Как ранее передавало ОТР, в Калининградской области началась реставрация кирхи XVIII века.