В Сочи предупреждают об опасности схода лавин в горных районах

В начале декабря в Сочи прогнозируют повышенную лавиноопасность.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Как предупреждают специалисты лавинной службы, в настоящее время свежий снег лежит на пласте старых осадков, что повышает вероятность схода лавины. Она может начаться на склонах, которые имеют угол наклона в 40° и выше.

«Синоптики предупредили, что с вечера 1 декабря до 18:00 2 декабря в горах Сочи будет наблюдаться слабая лавинная опасность на вершинах высотой более 2 тыс. м над уровнем моря», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи 1 декабря.

Все службы курорта перевели в усиленный режим работы.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.