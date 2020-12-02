В Сочи предупреждают об опасности схода лавин в горных районах

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В начале декабря в Сочи прогнозируют повышенную лавиноопасность.
В Сочи предупреждают об опасности схода лавин в горных районах
  • Pixabay

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Как предупреждают специалисты лавинной службы, в настоящее время свежий снег лежит на пласте старых осадков, что повышает вероятность схода лавины. Она может начаться на склонах, которые имеют угол наклона в 40° и выше.

«Синоптики предупредили, что с вечера 1 декабря до 18:00 2 декабря в горах Сочи будет наблюдаться слабая лавинная опасность на вершинах высотой более 2 тыс. м над уровнем моря», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи 1 декабря.

Все службы курорта перевели в усиленный режим работы.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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